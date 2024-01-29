США намерены восстановить санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты намерены восстановить санкции в отношении энергетического сектора Венесуэлы.

Соединенные Штаты намерены восстановить санкции в отношении энергетического сектора Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это связано с решением Верховного суда Венесуэлы, который запрещает участие Марии Корины Мачадо, лидера правой оппозиции, в предстоящих президентских выборах.

По данным агенства, правительство США планирует отменить временную приостановку санкций против Каракаса, первоначально рассчитанную на апрель, если Мачадо не будет допущена до участия в президентских выборах в этом году.

Более того, администрация Байдена рассматривает возможность принятия дополнительных мер против Венесуэлы.