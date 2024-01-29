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США намерены восстановить санкции против Венесуэлы

США намерены восстановить санкции против Венесуэлы Соединенные Штаты намерены восстановить санкции в отношении энергетического сектора Венесуэлы.
Другие страны
29 января 2024 г. 23:29
США намерены восстановить санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты намерены восстановить санкции в отношении энергетического сектора Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это связано с решением Верховного суда Венесуэлы, который запрещает участие Марии Корины Мачадо, лидера правой оппозиции, в предстоящих президентских выборах.

По данным агенства, правительство США планирует отменить временную приостановку санкций против Каракаса, первоначально рассчитанную на апрель, если Мачадо не будет допущена до участия в президентских выборах в этом году.

Более того, администрация Байдена рассматривает возможность принятия дополнительных мер против Венесуэлы.

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