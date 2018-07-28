США намерены "во что бы то ни стало" разместить оружие в космосе

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В США могут появиться оружие и датчики космического базирования, следует из окончательного проекта военного бюджета на 2019.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сенат требует "во что бы то ни стало" разместить оружие в околоземном пространстве, даже если это не совпадает с национальной стратегией противоракетной безопасности и идет вразрез с мнением американских военных экспертов. На данный момент согласованный двумя палатами конгресса проект бюджета на 716 миллиардов долларов ожидает подписания президентом Соединенных Штатов.

Отмечается также, что датчики обнаружения пуска должны появиться к 2022 году. Они будут ориентироваться на определенные части мира, например Иран и КНДР.