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    США намерены "во что бы то ни стало" разместить оружие в космосе

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В США могут появиться оружие и датчики космического базирования, следует из окончательного проекта военного бюджета на 2019.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сенат требует "во что бы то ни стало" разместить оружие в околоземном пространстве, даже если это не совпадает с национальной стратегией противоракетной безопасности и идет вразрез с мнением американских военных экспертов. На данный момент согласованный двумя палатами конгресса проект бюджета на 716 миллиардов долларов ожидает подписания президентом Соединенных Штатов.

    Отмечается также, что датчики обнаружения пуска должны появиться к 2022 году. Они будут ориентироваться на определенные части мира, например Иран и КНДР.

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