США намерены вернуть ядерные бомбы в Великобританию

США хотят вернуть американские ядерные бомбы на объекты хранения в Великобритании, модернизация которых была проведена на средства Вашингтона.

США хотят вернуть американские ядерные бомбы на объекты хранения в Великобритании, модернизация которых была проведена на средства Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Российское нестратегическое ядерное оружие размещается исключительно в пределах Союзного государства России и Беларуси и в неразвернутом виде, при этом американское ядерное оружие развернуто на передовых базах в Европе за тысячи километров от США и способно оперативно достигать целей в глубине территории Союзного государства России и Беларуси, - сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. - Отметив, что количество этого оружия в Европе не меняется, представитель США предпочел не упоминать о том, что Вашингтон профинансировал модернизацию объектов хранения в Великобритании, что с очевидностью указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы".