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США намерены ужесточить санкции против Северной Кореи

США намерены ужесточить санкции против Северной Кореи США намерены ужесточить санкции против Северной Кореи из-за углубления ее сотрудничества с Россией.
Другие страны
8 августа 2023 г. 08:55
США намерены ужесточить санкции против Северной Кореи

США намерены ужесточить санкции против Северной Кореи из-за углубления ее сотрудничества с Россией.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы четко заявили о нашей обеспокоенности сотрудничеством между РФ и Северной Кореей, мы четко определили, что КНДР стремится помочь России в ее агрессии против Украины", - сказал он.

Миллер добавил, что позиция США в этом вопросе остается неизменной - они продолжат усиливать "все их санкции".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Şimali Koreyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirmək niyyətindədir

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