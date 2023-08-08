США намерены ужесточить санкции против Северной Кореи

США намерены ужесточить санкции против Северной Кореи из-за углубления ее сотрудничества с Россией.

США намерены ужесточить санкции против Северной Кореи из-за углубления ее сотрудничества с Россией.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы четко заявили о нашей обеспокоенности сотрудничеством между РФ и Северной Кореей, мы четко определили, что КНДР стремится помочь России в ее агрессии против Украины", - сказал он.

Миллер добавил, что позиция США в этом вопросе остается неизменной - они продолжат усиливать "все их санкции".