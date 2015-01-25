​США намерены ужесточить санкции против РФ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ США намерены ужесточить санкции в отношении России.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с Президентом Украины Петром Порошенко.

"Вице-президент... выразил серьезную обеспокоенность тем, что Россия показывает явное пренебрежение своими обязательствами по сентябрьским минским соглашениям и односторонней эскалации конфликта, и согласился работать с международными партнерами для обеспечения того, чтобы расходы продолжали расти для России из-за ее агрессивных действий против Украины", - говорится в сообщении Белого дома.

Байден также выразил соболезнования по поводу трагедии в Мариуполе.

Напомним, ранее госсекретарь США Джон Керри обвинил РФ в обстреле жилых кварталов Мариуполя.