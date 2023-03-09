США намерены увеличить расходы на оборону на $26 млрд

Администрация США в 2024 финансовом году намерена увеличить расходы на оборону на 26 млрд долларов до $842 млрд.

Администрация США в 2024 финансовом году намерена увеличить расходы на оборону на 26 млрд долларов до $842 млрд.

Как сообщает Report , это предусматривается проектом американского федерального бюджета на следующий финансовый год, обнародованным Белым домом.

Как указывается в документе, на оборонные нужды в 2024 финансовом году предлагается выделить $842 млрд. Это "на $26 млрд, или 3,2% больше, чем в 2023 году", указывается в проекте бюджета.

Документ также включает выделение $37,7 млрд на модернизацию ядерного арсенала.

"Бюджет предусматривает выделение Министерству обороны $37,7 млрд на поддержание уверенного ядерного сдерживания в качестве основополагающего аспекта комплексного сдерживания для безопасности населения и союзников США", - указано в документе.