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    ​США намерены увеличить количество тренировочных баз в Ираке

    Обама заявил, что у коалиции нет единой стратегии в борьбе с ИГИЛ

    Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама рассматривает возможность увеличения количества тренировочных баз в Ираке в рамках кампании по борьбе с боевиками «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси.

    Ранее Обама заявил, что у коалиции во главе с Соединенными Штатами нет единой стратегии в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.

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