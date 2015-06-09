​США намерены увеличить количество тренировочных баз в Ираке

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама рассматривает возможность увеличения количества тренировочных баз в Ираке в рамках кампании по борьбе с боевиками «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси.

Ранее Обама заявил, что у коалиции во главе с Соединенными Штатами нет единой стратегии в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.