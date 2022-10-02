США намерены укреплять позиции Украины в военном и дипломатическом плане

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Report , об этом сообщили в Государственном департаменте США.

"Госсекретарь повторил послание президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать усилия Украины по осуществлению контроля над ее территорией", - говорится в сообщении.

Э.Блинкен заявил, что США намерены "укреплять" позиции Украины в "военном и дипломатическом плане". Он также проинформировал Д.Кулебу о поддержке "в области безопасности", включая пакет помощи на сумму $1,1 млрд, о котором было объявлено ранее, "а также о будущих поставках".

Стороны коснулись вопросов экспорта украинского зерна и усилий, направленных на то, чтобы доставка продовольствия "наиболее нуждающимся по всему миру" не прекращалась, а также обсудили обеспечение безопасности ядерных объектов Украины.