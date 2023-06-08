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США намерены участвовать в создании саудовской ядерной программы

США намерены участвовать в создании саудовской ядерной программы Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что США хотят принять участие в создании гражданской ядерной программы королевства.
Другие страны
8 июня 2023 г. 20:54
США намерены участвовать в создании саудовской ядерной программы

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что США хотят принять участие в создании гражданской ядерной программы королевства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Не секрет, что мы разрабатываем гражданскую ядерную программу. Она будет носить мирный характер, поэтому мы получили множество заявок на участие [в создании программы], в том числе от Соединенных Штатов", - сказал министр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде, которая транслировалась телеканалом Sky News Arabia.

Как отметил министр, у США и Саудовской Аравии есть разногласия в вопросе реализации ядерной программы, однако страны занимаются "поиском механизмов, которые позволят им работать вместе". "Мы хотели бы построить нашу ядерную программу с использованием лучших технологий, имеющихся в мире, а для этого требуется хорошее соглашение", - подчеркнул министр.

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