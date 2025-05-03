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США намерены создать новую военную зону вдоль границы с Мексикой

США намерены создать новую военную зону вдоль границы с Мексикой США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы.
Другие страны
3 мая 2025 г. 23:47
США намерены создать новую военную зону вдоль границы с Мексикой

США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, длина новой военной зоны составляет 102 км и охватывает территорию к востоку от границ штатов Техас и Нью-Мексико, в районе Эль-Пасо.

По данным агентства, американские военнослужащие получат возможность задерживать мигрантов и нарушителей границы, после чего будет происходить передача задержанных пограничному патрулю или другим правоохранительным структурам.

Напомним, что в апреле администрация Трампа объявила полосу площадью 440 квадратных километров вдоль границы Нью-Мехико "зоной национальной обороны".

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику. Он отметил, что США не хотят ухудшать отношения с Мексикой и надеются, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.

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