США намерены создать новую военную зону вдоль границы с Мексикой

США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы.

США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, длина новой военной зоны составляет 102 км и охватывает территорию к востоку от границ штатов Техас и Нью-Мексико, в районе Эль-Пасо.

По данным агентства, американские военнослужащие получат возможность задерживать мигрантов и нарушителей границы, после чего будет происходить передача задержанных пограничному патрулю или другим правоохранительным структурам.

Напомним, что в апреле администрация Трампа объявила полосу площадью 440 квадратных километров вдоль границы Нью-Мехико "зоной национальной обороны".

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику. Он отметил, что США не хотят ухудшать отношения с Мексикой и надеются, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.