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США намерены сократить расходы на необоронные нужды в 2026 году на 22,6%

США намерены сократить расходы на необоронные нужды в 2026 году на 22,6% Проект бюджета США на 2026 финансовый год (с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года) предусматривает сокращение расходов на необоронные нужды на 22,6% (около $163 млрд).
Другие страны
2 мая 2025 г. 22:09
США намерены сократить расходы на необоронные нужды в 2026 году на 22,6%

Проект бюджета США на 2026 финансовый год (с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года) предусматривает сокращение расходов на необоронные нужды на 22,6% (около $163 млрд).

Как передает Report, об этом говорится в документе, распространенном Белым домом.

"Президент США Дональд Трамп предлагает сократить бюджетные полномочия в необоронной сфере на $163 млрд - на 22,6% по сравнению с расходами текущего года, сохранив при этом финансирование национальной безопасности, ветеранов, пожилых людей, правоохранительных органов и инфраструктуры", - заявил директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселл Воут.

В публикации указывается, что показатель будет снижен с $720,5 млрд до $557,4 млрд.

"В течение 10 лет такое ограничение позволит сэкономить триллионы, что необходимо для поддержания баланса бюджета", - указал Воут.

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