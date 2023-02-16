США намерены сдерживать угрозы в адрес стран Балтии

Вашингтонская администрация намерена сдерживать угрозы в отношении стран Балтии и привержена обеспечению их свободы и суверенитета.

Вашингтонская администрация намерена сдерживать угрозы в отношении стран Балтии и привержена обеспечению их свободы и суверенитета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Таллине министр обороны США Ллойд Остин.

"Соединенные Штаты сохраняют твердую приверженность свободе и суверенитету наших балтийских союзников. И мы едины с вами в настрое на сдерживание и защиту от любой угрозы нашей общей безопасности", - сказал он.

По его словам, ВС США будут сохранять устойчивое ротационное присутствие в странах Балтии. "НАТО наращивает потенциал сдерживания и повышает уровень обороны в восточной части альянса. США также укрепляют свое присутствие на восточном фланге альянса", - сказал Остин.