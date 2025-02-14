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США намерены реформировать военно-промышленный комплекс

США намерены реформировать военно-промышленный комплекс Администрация Соединенных Штатов готовится провести глубокую реформу, которая обеспечит надежное инвестирование в военно-промышленный комплекс (ВПК), что также поможет военно-техническому сотрудничеству.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 00:26
США намерены реформировать военно-промышленный комплекс

Администрация Соединенных Штатов готовится провести глубокую реформу, которая обеспечит надежное инвестирование в военно-промышленный комплекс (ВПК), что также поможет военно-техническому сотрудничеству.

Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного совещания министров обороны стран - членов НАТО.

"Если Америка не может строить и экспортировать, создавать и предоставлять оперативные средства из-за того, что мы слишком устарели, или статичны, или бюрократизированы, или Пентагон раздут, то мы не сможем поставить на вооружение системы, которые нам нужны в будущем. Поэтому под руководством президента Трампа в Минобороны грядут глубокие и кардинальные реформы, призванные обеспечить надежное инвестирование в наш ВПК", - сказал он.

В пример министр привел сферу судостроения: "Нам необходимо значительно увеличить наши мощности по строительству кораблей и подводных лодок, причем не только для себя, но и для выполнения обязательств перед нашими союзниками, и мы это сделаем".

По словам главы Пентагона, какой бы ни была система вооружений, США необходимо реформировать процесс ее производства и передачи покупателям, чтобы он шел быстрее.

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