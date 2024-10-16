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США намерены расширять учения в Тихоокеанском регионе

США намерены расширять учения в Тихоокеанском регионе Министерство обороны США планирует расширение проводимых в Тихоокеанском регионе учений.
Другие страны
16 октября 2024 г. 07:53
США намерены расширять учения в Тихоокеанском регионе

Министерство обороны США планирует расширение проводимых в Тихоокеанском регионе учений.

Как передает Report, об этом сообщил командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, выступая в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

По его словам, ежегодно Армия и ВВС США принимают участие в более 40 учениях в регионе. Они вскоре будут направлены на "маневренное боевое применение ВВС, способность наращивать воздушную мощь, что основывается на том, что самолетам нужна защита, им нужна доставка боеприпасов, им нужна доставка топлива".

"Все это развивается, и вы начнете больше видеть это в совместных учениях ВВС и армии США со странами, которые мы проведем в регионе, чтобы убедиться, что мы можем реализовать эту крайне сложную концепцию распределения воздушной мощи", - добавил генерал.

По его словам, во время учений будет проводиться подготовка по противодействию "беспилотникам, крылатым ракетам и другим ракетным угрозам".

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