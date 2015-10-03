​США намерены расширить поддержку повстанцев, воюющих с ИГ в Сирии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Вашингтон рассматривает возможность увеличения поддержки тысячам сирийских повстанцев, чтобы помочь им сместить экстремистскую группировку "Исламское государство" с территории около сирийско-турецкой границы.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США.

Собеседники агентства сообщили, что согласно предложению, которое находится на рассмотрении США и Турции, поддержка может быть оказана объединенной группировке арабских повстанцев, в которую также войдут представители других этнических групп. Источники не исключают, что это решение будет принято в рамках масштабного пересмотра поддержки, которую США оказывают так называемой умеренной оппозиции в Сирии.

Пока неизвестно, какое число сирийских повстанцев обсуждают США и Турция, но по данным источников, количество потенциальных рекрутеров может достичь 8 тысяч. Как отмечают источники, поддержка повстанцам со стороны США может включать в себя авиаудары по их противникам, поставку оборудования и оружия.

Между тем, собеседники агентства отмечают, что пересмотр действий США по снаряжению и обучению так называемой умеренной оппозиции может привести и к полному сворачиванию программы. По данным источников, администрация США также изучает возможность поддержки еще одной группы повстанцев, в которую входит большое число курдов.