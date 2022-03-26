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США намерены проводить консультации с другими странами об исключении России из G20

США намерены проводить консультации с другими странами об исключении России из G20 Власти США намерены и далее проводить консультации с председательствующей в Группе двадцати Индонезией и другими партнерами относительно возможности исключения России из этого объединения.
Другие страны
26 марта 2022 г. 05:38
США намерены проводить консультации с другими странами об исключении России из G20

Власти США намерены и далее проводить консультации с председательствующей в Группе двадцати Индонезией и другими партнерами относительно возможности исключения России из этого объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

"Президент (США Джо Байден) очень ясно выразил свое мнение относительно того, что Россия не должна быть полноправным членом Группы двадцати, учитывая, что она делает. Он также отметил, что Индонезия является председателем и, возможно, смотрит на это иначе. И он предложил альтернативу, которая состоит в том, что Украина сможет участвовать во встречах Группы двадцати в этом году, - сказал Салливан. - Так что он продолжит обсуждения с другими членами Группы двадцати, включая Индонезию. И президент ясно дал понять, что мы намерены уважать мнение председателя относительно наших дальнейших действий. Так что мы будем говорить с ними, мы будем говорить с другими партнерами". Помощник Байдена выступил с утверждением, что "сейчас нельзя вести дела с Россией как обычно в Группе двадцати".

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