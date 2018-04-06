США намерены провести встречу между Трампом и Путиным несмотря на новые санкции

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США, несмотря на решение ввести новые санкции в отношении России, продолжают работать над подготовкой встречи президентов Путина и Трампа.

«Мы будем продолжать работать над тем, что мы можем. Над тем, чтобы состоялась встреча с Владимиром Путиным в определенный момент», - передает Report слова Сандерс.

Говоря о введенных санкциях, Сандерс отметила, что Дональд Трамп тем не менее хочет хороших отношений с Россией.

«Как президент говорил, он хочет хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий России. В то же время президент останется жестким до тех пор, пока мы не увидим изменений», - отметила она.

Минфин США внес в черный список 24 граждан РФ, в том числе официальных лиц и крупнейших бизнесменов страны. Под ограничения также попали 14 российских структур.