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США намерены провести саммит с лидерами Австралии, Японии и Индии

США намерены провести саммит с лидерами Австралии, Японии и Индии Президент США Джо Байден намерен в 2021 году провести саммит с лидерами Индии, Японии и Австралии
Другие страны
6 июля 2021 г. 17:59
США намерены провести саммит с лидерами Австралии, Японии и Индии

Президент США Джо Байден намерен в 2021 году провести саммит с лидерами Индии, Японии и Австралии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл.

"Думаю, позднее в этом году, когда президент [Байден] примет в Вашингтоне лидеров стран четырехстороннего диалога, вы увидите некоторые изменения, которые будут решающими не только в вопросах вакцинной дипломатии, но также и инфраструктуры", - сказал он в ходе видеоконференции исследовательского центра Asia Society.

Кэмпбелл также отметил, что Соединенные Штаты собираются проводить "более эффективную" политику в Азии, в частности по экономическим соглашениям и вопросам цифровых технологий.

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Версия на английском языке Biden to host summit with leaders of Australia, India and Japan

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