США намерены провести саммит с лидерами Австралии, Японии и Индии

Президент США Джо Байден намерен в 2021 году провести саммит с лидерами Индии, Японии и Австралии

Президент США Джо Байден намерен в 2021 году провести саммит с лидерами Индии, Японии и Австралии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл.

"Думаю, позднее в этом году, когда президент [Байден] примет в Вашингтоне лидеров стран четырехстороннего диалога, вы увидите некоторые изменения, которые будут решающими не только в вопросах вакцинной дипломатии, но также и инфраструктуры", - сказал он в ходе видеоконференции исследовательского центра Asia Society.

Кэмпбелл также отметил, что Соединенные Штаты собираются проводить "более эффективную" политику в Азии, в частности по экономическим соглашениям и вопросам цифровых технологий.