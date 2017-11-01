США намерены продолжать санкционное давление на Россию

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты будут работать со своими союзниками по вопросу санкционного давления на Москву.

Как передает Report, об этом сообщили в Госдепартаменте в пояснении к новым ограничительным мерам, введённым Минфином в отношении России.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами в вопросе применения санкций, чтобы заставить российское правительство заплатить цену, но избежать негативного эффекта на других», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Минфин США запретил американцам оказывать содействие России в ряде энергетических проектов.

В частности, гражданам США запрещено содействовать России в глубоководной разведке, добыче нефти на шельфе и в Арктике, в проектах по сланцевому газу.