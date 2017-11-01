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    США намерены продолжать санкционное давление на Россию

    Об этом сообщили в Госдепартаменте в пояснении к новым ограничительным мерам, введённым Минфином в отношении России

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты будут работать со своими союзниками по вопросу санкционного давления на Москву.

    Как передает Report, об этом сообщили в Госдепартаменте в пояснении к новым ограничительным мерам, введённым Минфином в отношении России.

    «Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами в вопросе применения санкций, чтобы заставить российское правительство заплатить цену, но избежать негативного эффекта на других», — отмечается в сообщении ведомства.

    Ранее стало известно, что Минфин США запретил американцам оказывать содействие России в ряде энергетических проектов.

    В частности, гражданам США запрещено содействовать России в глубоководной разведке, добыче нефти на шельфе и в Арктике, в проектах по сланцевому газу.

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