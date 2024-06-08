США намерены продлить срок эксплуатации атомных подлодок класса Ohio

Администрация Соединенных Штатов намерена продлить срок эксплуатации атомных подлодок класса Ohio, продолжать заниматься вопросами производства новой модификации ядерной бомбы B61 под обозначением B61-13.
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"Мы приняли решение о разработке гравитационной бомбы B61-13, которая обеспечит дополнительный потенциал для поражения некоторых труднодоступных и крупных военных целей и позволит нам выйти за пределы устаревшей бомбы B83-1, которую мы стремимся снять с вооружения. Мы также намерены продлить срок службы некоторых подводных лодок с баллистическими ракетами класса Ohio, чтобы обеспечить дополнительный задел при переходе от устаревших к современным возможностям в рамках всей триады", - сказал он, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.