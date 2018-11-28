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    США намерены продать Египту 10 вертолетов на сумму $1 млрд

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты приняли решение поставить Египту 10 модернизированных ударных вертолетов AH-64E Apache, а также боеприпасов и запчастей к ним на общую сумму в $1 млрд. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило во вторник управление инистерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

    "Предложенная сделка поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности стратегического партнера на Ближнем Востоке. Египет намерен расширить свой имеющийся парк многоцелевыми ударными вертолетами, чтобы в интересах обеих стран противостоять террористической деятельности на Синайском полуострове, которая подрывает региональную стабильность", - отмечается в распространенном документе.

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