США намерены продать Египту 10 вертолетов на сумму $1 млрд

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты приняли решение поставить Египту 10 модернизированных ударных вертолетов AH-64E Apache, а также боеприпасов и запчастей к ним на общую сумму в $1 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило во вторник управление инистерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Предложенная сделка поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности стратегического партнера на Ближнем Востоке. Египет намерен расширить свой имеющийся парк многоцелевыми ударными вертолетами, чтобы в интересах обеих стран противостоять террористической деятельности на Синайском полуострове, которая подрывает региональную стабильность", - отмечается в распространенном документе.