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США намерены продать Австралии вертолеты и танки почти на $2 млрд

США намерены продать Австралии вертолеты и танки почти на $2 млрд Соединенные Штаты планируют поставить Австралии четыре тяжелых военно-транспортных вертолета CH-47F Chinook, 75 танков M1A2 Abrams, несколько десятков бронемашин и сопутствующее оборудование на общую сумму в 1,94 млрд долларов США.
Другие страны
30 апреля 2021 г. 08:49
США намерены продать Австралии вертолеты и танки почти на $2 млрд

Соединенные Штаты планируют поставить Австралии четыре тяжелых военно-транспортных вертолета CH-47F Chinook, 75 танков M1A2 Abrams, несколько десятков бронемашин и сопутствующее оборудование на общую сумму в 1,94 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Согласно изложенной властями США информации, речь идет также о 160 корпусах для танков M1A1, 29 бронированных машинах разминирования M1150, 18 танковых мостоукладчиках (оба на базе танка M1 Abrams), шести бронированных ремонтно-эвакуационных машинах M88A2. Кроме того, в рамках новых контрактов предполагается передача 122 газотурбинных двигателей AGT1500, восьми авиационных турбинных двигателей T55-GA-714A, а также систем предупреждения о ракетном нападении.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Канберрой, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование.

С точки зрения американского правительства, выполнение контрактов отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Сделки "не изменят базовый военный баланс в регионе", утверждают Госдепартамент и Пентагон.

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