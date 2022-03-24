США намерены принять до ста тысяч беженцев из-за ситуации в Украине

США намерены принять до 100 тысяч беженцев из-за ситуации в Украине.

США намерены принять до 100 тысяч беженцев из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Белый дом.

С начала военных действий страну покинули почти 4 миллиона человек, из которых, по данным госдепартамента, пока только 700 оказались в Соединенных Штатах.

"Хотя мы ожидаем, что многие украинцы предпочтут остаться в Европе поближе к своим семьям и своим домам на Украине, сегодня США объявляют о планах принять до 100 000 украинцев и других лиц", - говорится в заявлении. Там подчеркивается, что речь идет о тех, кто воспользуется для этого легальными путями.