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США намерены применять на Ближнем Востоке 100 необитаемых надводных аппаратов

США намерены применять на Ближнем Востоке 100 необитаемых надводных аппаратов Вооруженные силы (ВС) США доведут в 2023 году количество применяемых на Ближнем Востоке необитаемых надводных аппаратов (ННА) до 100.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 21:00
США намерены применять на Ближнем Востоке 100 необитаемых надводных аппаратов

Вооруженные силы (ВС) США доведут в 2023 году количество применяемых на Ближнем Востоке необитаемых надводных аппаратов (ННА) до 100.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

По его словам, что касается ННА, то "много работы" такого рода ведется на Ближнем Востоке. "У нас в этом году будет 100 [таких аппаратов], применяемых вместе с шестью другими странами. Мы оплачиваем только 20% счета за это, остальное сообща финансируют другие государства, что позволяет нам расширить зону охвата на Ближнем Востоке. Это все еще морское пространство, но у нас нет такого числа кораблей [там], как в прошлом", - сказал Гилдей, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Военачальник также подтвердил, что в настоящее время проводятся испытания применения с борта американских авианосцев беспилотных воздушных заправщиков MQ-25. Их первоначальная боевая готовность будет достигнута через "пару лет", спрогнозировал Гилдей. Согласно изложенной им информации, применение таких дронов увеличит дальность полета палубной авиации еще на 500 миль за счет дозаправки в воздухе при помощи MQ-25.

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