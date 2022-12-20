США намерены потратить 325 млн долларов на противодействие влиянию КНР

Проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год предусматривает выделение не менее 325 млн долларов по линии Госдепартамента на противостояние влиянию Китая и Коммунистической партии во всем мире.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе комитета Сената Конгресса США.
"Законопроект предполагает выделение 325 млн долларов, что на 25 млн больше, чем в 2022 финансовом году, на противодействие влиянию КНР и Коммунистической партии Китая", - говорится в нем.
Между тем, на реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии США будет выделено 1,8 млрд долларов.
Ожидается, что бюджетный законопроект будет одобрен и направлен на подпись президенту Джо Байдену на текущей неделе.