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США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие до его ухода

США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие до его ухода Поставка американских вооружений Киеву более чем на $7 млрд до того момента, как президент США Джо Байден покинет свой пост в январе следующего года, будет непростой задачей для Министерства обороны США.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 01:39
США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие до его ухода

Поставка американских вооружений Киеву более чем на $7 млрд до того момента, как президент США Джо Байден покинет свой пост в январе следующего года, будет непростой задачей для Министерства обороны США.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Президент США Джо Байден ясно дал понять, что он хочет потратить все средства, которые выделил Конгресс, до истечения срока своих полномочий. Нам придется тяжело поработать, чтобы это осуществить, - сказала она. - Полагаю, что в ближайшие месяцы вы увидите продолжение выделения пакетов вооружений из того, что есть у нас в запасах".

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США располагает более чем $7 млрд на помощь Украине по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority).

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