США намерены поставить ОАЭ вооружения на $23 млрд

Администрация президента США Джо Байдена намерена реализовать сделку по продаже вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на 23 млрд долларов CША.

Администрация президента США Джо Байдена намерена реализовать сделку по продаже вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на 23 млрд долларов CША.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "The Hill", ссылаясь на представителя Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что администрация США намерена двигаться вперед с этой предлагаемой продажей вооружений ОАЭ, несмотря на то, что мы продолжаем изучать детали и консультироваться с должностными лицами из ОАЭ, чтобы убедиться в достижении взаимопонимания относительно обязательств ОАЭ до, во время и после поставки (вооружений)", - приводит издание заявление представителя американского внешнеполитического ведомства.

"Предполагаемые даты поставок …, если они будут реализованы, запланированы на период после 2025 года. Таким образом, мы ожидаем активного и устойчивого диалога с ОАЭ, чтобы любая передача оборонной продукции отвечала нашим общим стратегическим целям по построению более прочного, операционно совместимого и эффективного партнерства в области безопасности", - добавил представитель Госдепартамента. По его словам, власти США стремятся к тому, чтобы "американская военная техника... использовалась с соблюдением прав человека и в полном соответствии с (международными) законами ведения вооруженных конфликтов".