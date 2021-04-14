США намерены поставить ОАЭ вооружения на $23 млрд

Администрация президента США Джо Байдена намерена реализовать сделку по продаже вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на 23 млрд долларов CША.
"Мы можем подтвердить, что администрация США намерена двигаться вперед с этой предлагаемой продажей вооружений ОАЭ, несмотря на то, что мы продолжаем изучать детали и консультироваться с должностными лицами из ОАЭ, чтобы убедиться в достижении взаимопонимания относительно обязательств ОАЭ до, во время и после поставки (вооружений)", - приводит издание заявление представителя американского внешнеполитического ведомства.
"Предполагаемые даты поставок …, если они будут реализованы, запланированы на период после 2025 года. Таким образом, мы ожидаем активного и устойчивого диалога с ОАЭ, чтобы любая передача оборонной продукции отвечала нашим общим стратегическим целям по построению более прочного, операционно совместимого и эффективного партнерства в области безопасности", - добавил представитель Госдепартамента. По его словам, власти США стремятся к тому, чтобы "американская военная техника... использовалась с соблюдением прав человека и в полном соответствии с (международными) законами ведения вооруженных конфликтов".