США намерены поставить Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Эстонии до шести ракетных систем залпового огня HIMARS на сумму 500 млн долларов.

Соединенные Штаты планируют поставить Эстонии до шести ракетных систем залпового огня HIMARS на сумму 500 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство обороны США.

"Госдепартамент принял решение разрешить в рамках программы продажи военной техники иностранным государствам возможную поставку правительству Эстонии РСЗО M142 HIMARS и сопутствующего оборудования предварительной стоимостью до 500 млн долларов", - говорится в документе Управления по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

Помимо этого, американское военное ведомство также уведомило о планах поставить Норвегии 265 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 и сопутствующего оборудования на сумму до 950 млн долларов.