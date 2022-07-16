США намерены поставить Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Эстонии до шести ракетных систем залпового огня HIMARS на сумму 500 млн долларов.
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"Госдепартамент принял решение разрешить в рамках программы продажи военной техники иностранным государствам возможную поставку правительству Эстонии РСЗО M142 HIMARS и сопутствующего оборудования предварительной стоимостью до 500 млн долларов", - говорится в документе Управления по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.
Помимо этого, американское военное ведомство также уведомило о планах поставить Норвегии 265 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 и сопутствующего оборудования на сумму до 950 млн долларов.