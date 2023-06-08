О нас

США намерены помочь Филиппинам в развитии асимметричного военного потенциала

США намерены помочь Филиппинам в развитии асимметричного военного потенциала Вашингтон будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Филиппинами, в том числе поможет Маниле в развитии "асимметричного потенциала" на море.
Другие страны
8 июня 2023 г. 18:55
США намерены помочь Филиппинам в развитии асимметричного военного потенциала

Вашингтон будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Филиппинами, в том числе поможет Маниле в развитии "асимметричного потенциала" на море.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, выступая на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

"Я надеюсь, что позднее в этом году <...> мы увидим новые формы сотрудничества, оперативного взаимодействия между Соединенными Штатами и Филиппинами, а также некоторыми из других наших союзников", - отметил он.

"Мы также взаимодействуем с Филиппинами по новому плану оказания помощи в сфере безопасности, чтобы содействовать им в развитии определенного асимметричного потенциала, который наиболее важен в свете тех вызовов, с которыми они сейчас сталкиваются, особенно у морских границ", - добавил Рэтнер.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi