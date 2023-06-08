США намерены помочь Филиппинам в развитии асимметричного военного потенциала

Вашингтон будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Филиппинами, в том числе поможет Маниле в развитии "асимметричного потенциала" на море.

Вашингтон будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Филиппинами, в том числе поможет Маниле в развитии "асимметричного потенциала" на море.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, выступая на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

"Я надеюсь, что позднее в этом году <...> мы увидим новые формы сотрудничества, оперативного взаимодействия между Соединенными Штатами и Филиппинами, а также некоторыми из других наших союзников", - отметил он.

"Мы также взаимодействуем с Филиппинами по новому плану оказания помощи в сфере безопасности, чтобы содействовать им в развитии определенного асимметричного потенциала, который наиболее важен в свете тех вызовов, с которыми они сейчас сталкиваются, особенно у морских границ", - добавил Рэтнер.