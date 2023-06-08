США намерены помочь Филиппинам в развитии асимметричного военного потенциала

Вашингтон будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Филиппинами, в том числе поможет Маниле в развитии "асимметричного потенциала" на море.
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"Я надеюсь, что позднее в этом году <...> мы увидим новые формы сотрудничества, оперативного взаимодействия между Соединенными Штатами и Филиппинами, а также некоторыми из других наших союзников", - отметил он.
"Мы также взаимодействуем с Филиппинами по новому плану оказания помощи в сфере безопасности, чтобы содействовать им в развитии определенного асимметричного потенциала, который наиболее важен в свете тех вызовов, с которыми они сейчас сталкиваются, особенно у морских границ", - добавил Рэтнер.