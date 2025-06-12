США могут пересмотреть соглашение о поставке атомных подлодок Австралии

США намерены пересмотреть соглашение с Австралией, предусматривающее постройку атомных подводных лодок в неядерном оснащении.

США намерены пересмотреть соглашение с Австралией, предусматривающее постройку атомных подводных лодок в неядерном оснащении.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила газета Financial Times.

"Пентагон начал пересмотр соглашения по подводным лодкам в рамках AUKUS от 2021 года с Великобританией и Австралией, что ставит под сомнение этот договор о безопасности на фоне роста напряженности с Китаем", - отмечает издание.

Соглашение AUKUS было заключено между Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года с целью укрепления безопасности и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения страны планировали совместно разрабатывать передовые военные технологии, включая создание атомных подводных лодок для Австралии в неядерном оснащении.

Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Financial Times пишет, что инициатором пересмотра сог‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌лашения стал высокопоставленный представитель Пентагона Элбридж Колби.

Как отмечает издание, этот пересмотр вызвал беспокойство в Лондоне и Канберре. Между тем, в то время как соглашение AUKUS поддерживают многие законодатели и эксперты в США, некоторые критики считают, что оно может подорвать безопасность страны, так как военно-"морской флот США испытывает трудности с производством большего количества подводных лодок на фоне роста угрозы со стороны Пекина".

В настоящее время в рамках соглашения AUKUS Австралия не получила ни одной подводной лодки, планировалось, что реализация соглашения начнется ближе к 2030 году.