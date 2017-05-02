США намерены освободить Афганистан от боевиков ИГ в этом году

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ США нацелены на то, чтобы освободить районы Афганистана от боевиков террористической группировки "Исламское государство" в текущем году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об это заявил представитель американских вооруженных сил в Афганистане Билл Салвин.

"У нас есть хороший шанс уничтожить их в 2017 году и четко дать понять, что, когда боевики ИГ будут ликвидированы в других частях света, он (Афганистан - ред.) перестанет быть тем местом, куда можно приехать и организовать нападение", - заявил Б. Салвин.

По его словам, ранее число боевиков ИГ в регионе достигало 2,5-3 тыс. человек, но из-за потерь в битвах и случаев "дезертирства" оно сократилось до 800 человек.

США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан" в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тыс. американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками ИГ.