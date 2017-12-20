США намерены оставить часть своих войск в Ираке

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Вашингтон и Багдад ведут переговоры о дальнейшем присутствии американских войск в Ираке. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета USA Today, ссылаясь на двух неназванных официальных лиц США.

По их словам, США дали ясно понять, что хотели бы сохранить военное присутствие в Ираке и после победы над террористической организацией "Исламское государство".

"Обе страны хотят избежать повторения событий 2011 года, когда США вывели свои войска из Ирака после того, как была ослаблена террористическая группировка "Аль-Каида" и снизился уровень насилия в стране. А спустя три года иракская армия потерпела крах, когда вторглись боевики ИГ", - отмечает издание.

Согласно информации Пентагона, в настоящее время в Ираке дислоцированы 5,2 тыс. американских солдат и офицеров. Как указали официальные лица, численный состав контингента США, который останется в Ираке, пока не определен, так как "это должно решить иракское правительство".