США намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана к маю 2021 года

Соединенные Штаты намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана в мае следующего года.

Соединенные Штаты намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана в мае следующего года.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Мы заключили соглашение. Мы достигнем нуля [по дислоцированным в Афганистане военнослужащим США], мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года", - отметил шеф американской дипломатии.

"На данный момент мы сократили численность своих сил примерно наполовину по сравнению с недавним пиком [их численности]. Мы на пути к еще большему сокращению [своих войск в этой стране]", - отметил госсекретарь.