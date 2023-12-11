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США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре

США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре Власти США выделят Украине до конца текущего месяца новую военную помощь.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 21:10
США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре

Власти США выделят Украине до конца текущего месяца новую военную помощь.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца", - сказал он на борту самолета президента США во время его следования в штат Пенсильвания.

Отвечая на вопрос о том, просил ли президент Украины Владимир Зеленский американское руководство пригласить его в США или это была инициатива американской стороны, Кирби подчеркнул: "Это было приглашение президента [Джо] Байдена. И опять же, мы считаем, что это происходит в важнейший момент. Это самое подходящее время для приезда президента Зеленского в город [Вашингтон] для обсуждения этих вопросов".

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