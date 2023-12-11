США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре

Власти США выделят Украине до конца текущего месяца новую военную помощь.

Власти США выделят Украине до конца текущего месяца новую военную помощь.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца", - сказал он на борту самолета президента США во время его следования в штат Пенсильвания.

Отвечая на вопрос о том, просил ли президент Украины Владимир Зеленский американское руководство пригласить его в США или это была инициатива американской стороны, Кирби подчеркнул: "Это было приглашение президента [Джо] Байдена. И опять же, мы считаем, что это происходит в важнейший момент. Это самое подходящее время для приезда президента Зеленского в город [Вашингтон] для обсуждения этих вопросов".