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США намерены объявить о выделении Киеву пакета вооружений на $2,3 млрд

США намерены объявить о выделении Киеву пакета вооружений на $2,3 млрд Вашингтон намерен объявить о выделении Киеву очередного пакета вооружений на 2,3 млрд долларов.
Другие страны
2 июля 2024 г. 19:39
США намерены объявить о выделении Киеву пакета вооружений на $2,3 млрд

Вашингтон намерен объявить о выделении Киеву очередного пакета вооружений на 2,3 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

По словам главы Пентагона, в пакет войдут противотанковое оружие, а также ракеты для Patriot и других систем противовоздушной обороны.

"Не заблуждайтесь, Украина не одинока, и Соединенные Штаты никогда не откажутся от поддержки. Вместе с 50 союзниками и партнерами мы продолжим предоставлять критически важные возможности, которые необходимы Украине, чтобы отразить российскую агрессию сегодня и сдержать ее завтра", - подчеркнул Остин.

Отметим, что Украина ранее получила от Евросоюза 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

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