США намерены нарастить количество боевой авиации на Ближнем Востоке

США в ближайшие дни нарастят количество размещенной на Ближнем Востоке военной авиации.

США в ближайшие дни нарастят количество размещенной на Ближнем Востоке военной авиации.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

В документе отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился сохранить присутствие в регионе авианосца ВМС США Abraham Lincoln, десантного корабля ВМС США USS Wasp, а также увеличенного числа истребителей F-22, F-15E, F-16 и штурмовиков A-10. Из заявления следует, что "в ближайшие дни США укрепят свои оборонительные возможности в плане воздушной поддержки".

"Министр обороны распорядился повысить уровень готовности к размещению дополнительных сил для реагирования на различные непредвиденные обстоятельства", - отметил пресс-секретарь Пентагона.

Согласно его заявлению, США "примут все необходимые меры для защиты своих граждан" в случае, если "Иран, его партнеры или прокси-силы воспользуются этим моментом для атак против американских военнослужащих" или нанесут ущерб "интересам США в регионе".