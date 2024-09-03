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США намерены направить Украине новый пакет военной помощи

США намерены направить Украине новый пакет военной помощи Администрация США намерена направить в предстоящие недели в Украину новый пакет военной помощи.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 21:23
США намерены направить Украине новый пакет военной помощи

Администрация США намерена направить в предстоящие недели Украине новый пакет военной помощи.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как ясно дал понять президент Байден, наша поддержка Украины остается непоколебимой, и мы продолжим уделять внимание укреплению их вооруженных сил и противовоздушной обороны в свете такого рода российских нападений и атак. Как вы видели всего 10 дней назад, мы объявили об очередном пакете военной помощи, и в ближайшие недели будет предоставлено еще больше", - сказал он.

Кирби не уточнил, что именно Вашингтон собирается дополнительно направить Киеву.

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