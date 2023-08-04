США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера

США намерены вывезти часть своих граждан из Нигера чартерными рейсами вместе с сотрудниками посольства и членами их семей.

США намерены вывезти часть своих граждан из Нигера чартерными рейсами вместе с сотрудниками посольства и членами их семей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, представители американского внешнеполитического ведомства связались с сотнями граждан США в Нигере - точное число не называется. Часть из них выразили желание остаться в стране. При этом многие из проживающих в Нигере американцев имеют двойное гражданство. Желающие покинуть Нигер смогут сделать это на самолетах, которые прибудут за дипломатами.