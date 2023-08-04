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США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера

США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера США намерены вывезти часть своих граждан из Нигера чартерными рейсами вместе с сотрудниками посольства и членами их семей.
Другие страны
4 августа 2023 г. 20:20
США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера

США намерены вывезти часть своих граждан из Нигера чартерными рейсами вместе с сотрудниками посольства и членами их семей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, представители американского внешнеполитического ведомства связались с сотнями граждан США в Нигере - точное число не называется. Часть из них выразили желание остаться в стране. При этом многие из проживающих в Нигере американцев имеют двойное гражданство. Желающие покинуть Нигер смогут сделать это на самолетах, которые прибудут за дипломатами.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ vətəndaşlarının bir qismini Nigerdən təxliyə edəcək
Версия на английском языке US State Department intends to evacuate Americans from Niger on charter flight taking diplomats out

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