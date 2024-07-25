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США намерены добиваться в Арктике интегрирования сил с союзниками

США намерены добиваться в Арктике интегрирования сил с союзниками США намерены добиваться в Арктике интегрирования сил с партнерами и союзниками в целях стратегической безопасности.
Другие страны
25 июля 2024 г. 21:27
США намерены добиваться в Арктике интегрирования сил с союзниками

США намерены добиваться в Арктике интегрирования сил с партнерами и союзниками в целях стратегической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"О стратегической безопасности в Арктике нужно сегодня тщательно подумать, чтобы определить, какие силы и средства понадобятся там США в будущем. Идет ли речь об Арктике, регионах Индийского и Тихого океанов, Африке, преодоление меняющихся вызовов в сфере безопасности зависит от интегрирования сил, а также тесного сотрудничества с союзниками и партнерами", - сказал военачальник.

В обновленной стратегии по Арктике, опубликованной Пентагоном 22 июля, говорится, что США начинают рассматривать этот регион ввиду геополитических и климатических изменений как арену стратегического противостояния.

В документе отмечается, что "крупные геополитические изменения создают необходимость выработки нового стратегического подхода к Арктике". К таким переменам в Министерстве обороны США отнесли украинский кризис, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, "укрепление сотрудничества между КНР и Россией", а также ускорение воздействия климатических изменений.

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