США намерены добиваться от победителя выборов в Турции согласия по Швеции в НАТО

США намерены добиваться от победителя выборов в Турции согласия по Швеции в НАТО.

США намерены добиваться от победителя выборов в Турции согласия по Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

По его словам, администрация Соединенных Штатов будет добиваться от одержавшего победу на президентских выборах в Турции согласия на вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

"Мы очень надеемся, что Турция и Венгрия ратифицируют протоколы о вступлении [Швеции в НАТО] в самое ближайшее время, до саммита [альянса] в Вильнюсе", - добавил Хоган.

Он отметил, что США "ведут обстоятельные консультации с турецким правительством, союзниками" по поводу членства Швеции в НАТО.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно им, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Выбывший из гонки с 5,17% Синан Оган ранее призвал свой электорат голосовать за действующего президента. Во втором туре, который состоится 28 мая, победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.