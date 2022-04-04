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США намерены добиваться исключения РФ из Совета по правам человека ООН

США намерены добиваться исключения РФ из Совета по правам человека ООН Соединенные Штаты обратятся к Генассамблее ООН с призывом исключить РФ из Совета по правам человека ООН.
Другие страны
4 апреля 2022 г. 16:44
США намерены добиваться исключения РФ из Совета по правам человека ООН

Соединенные Штаты обратятся к Генассамблее ООН с призывом исключить РФ из Совета по правам человека ООН.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

"Это (присутствие РФ в Совете) неправильно, поэтому мы полагаем, что для Генассамблеи настало время проголосовать с целью исключить ее оттуда", - приводит ее слова издание The Guardian.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что для такого решения потребуются голоса двух третей стран-членов Генассамблеи ООН, которую составляют 193 государства.

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