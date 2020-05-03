​США намерены создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года

Власти США рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится, - констатировал он, говоря о возможности разработки препарата к указанному сроку. - Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения". Фаучи отметил, что ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию препарата.

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, на промежуточном этапе американские специалисты намерены протестировать не менее 14 "потенциальных вакцин от коронавируса".

Как пояснил Фаучи, не исключается, что неожиданно возникнут сомнения в безопасности применения вакцины. "Может оказаться, что она на самом деле не работает, не защищает людей", - добавил он. "Есть предположение, что она будет безопасна, эффективна, что мы сможем сделать это быстро. Думаю, все это не просто выполнимо, но, и, быть может, вполне вероятно", - пояснил он. Вместе с тем Фаучи подчеркнул, что не может "гарантировать это". Он заверил, что американские специалисты делают все возможное для разработки вакцины к январю.

Главный инфекционист США отметил, что ни одно государство на нынешнем этапе не может гарантировать создания "безопасной и эффективной вакцины". "Они могут проявлять осторожный оптимизм, но не могут давать гарантий", - сказал Фаучи. Он констатировал, что на создание препарата в США могут потребоваться минимум "сотни миллионов долларов".

Фаучи сообщил, что в разработке вакцины участвуют несколько американских ведомств. В их числе Национальные институты здравоохранения и Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, входящие в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также министерство обороны.