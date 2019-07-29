США намерены сократить военное присутствие в Афганистане до выборов 2020 года

Власти США намерены сократить число американских военнослужащих в Афганистане до следующих президентских выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона.

"Это указание мне от президента", - ответил глава американского внешнеполитического ведомства на соответствующий вопрос.

"Те из вас, кто служил, знают, что в миссии [НАТО в Афганистане] "Решительная поддержка" принимают участие страны со всей Европы и мира. Мы надеемся, что в целом необходимость в боевых силах в регионе сократится", - добавил он.