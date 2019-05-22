​США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400

США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником.

Об этом заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерc, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Бывший командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Тод Уолтерс в начале мая заступил на пост нового верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. Он также командует американскими силами в Европе.

"Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе... Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать ситуацию вокруг планов по покупке Турцией российских комплексов.

Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin.