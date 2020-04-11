США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.

Санкции могут быть наложены на "страны, которые отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных, граждан или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2", говорится в документе.

В первую очередь, речь может идти о визовых ограничениях, добавляется в документе.

Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше1 652 000 случаев заражения, 100 371 человек скончался.