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США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном в ближайшие месяцы

США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном в ближайшие месяцы США надеются возобновить активную дипломатию по ядерной программе Ирана в ближайшие месяцы или годы.
Другие страны
19 января 2024 г. 08:29
США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном в ближайшие месяцы

США надеются возобновить активную дипломатию по ядерной программе Ирана в ближайшие месяцы или годы.

Как передает Report, об этом заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

По его словам, в условиях обострения палестино-израильского конфликта Вашингтону "очень трудно сосредоточиться на активности Ирана, связанной с его ядерной программой".

"Нам сейчас крайне сложно поддерживать уровень дипломатического взаимодействия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД - ред.) по иранской ядерной программе, который наблюдался на раннем этапе работы этой администрации", - отметил Вадди, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Мы надеемся, что по мере завершения кризиса в ближайшие месяцы или годы мы сможем вести более продуктивное и всестороннее взаимодействие по ядерной программе Ирана", - отметил представитель Белого дома. По его словам, пока США "сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшие провокации", а политика Вашингтона нацелена на то, чтобы "не допустить появления у Ирана ядерного оружия".

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ yaxın aylarda İranla aktiv diplomatiyanı bərpa etməyə ümid edir

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