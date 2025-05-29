США надеются на возобновление переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле

Администрация Соединенных Штатов надеется на возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле на следующей неделе. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Администрация Соединенных Штатов надеется на возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле на следующей неделе.

Как передает Report , об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мы надеемся, что Россия и Украина приступят к прямым переговорам на следующей неделе в Стамбуле. Мы верим, что эта встреча состоится. Это встреча, которую президент США Дональд Трамп поощрял и призывал к тому, чтобы эти две стороны встретились и провели прямые переговоры", - отметила она.

Ливитт подчеркнула, что США, насколько ей известно, не посылают делегацию в Турцию на эти переговоры. "Мы сообщим вам, если президент планирует прислать своего представителя. На данный момент я не вижу этого", - добавила она.

"И президент с самого начала этого конфликта ясно давал понять, что он хочет, чтобы этот конфликт был решен за столом переговоров, а не на поле боя. И он неоднократно говорил об этом лидерам обеих стран как публично, так и в частном порядке. Надеюсь, на следующей неделе дело сдвинется", - сказала официальный представитель Белого дома.

О втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, намеченном на 2 июня, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ анонсировал передачу Украине главой делегации Владимиром Мединским меморандума России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и представлением своего видения возможного будущего прекращения огня. Обе стороны выразили удовлетворение итогами встречи.