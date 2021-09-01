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США надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном

США надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном Вашингтон рассчитывает на то, что отношения стратегического партнерства между США и Узбекистаном станут более прочными.
Другие страны
1 сентября 2021 г. 07:30
США надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном

Вашингтон рассчитывает на то, что отношения стратегического партнерства между США и Узбекистаном станут более прочными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава Госдепа поздравил республику с 30-летием независимости. "Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе", - подчеркнул госсекретарь.

"Соединенные Штаты очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и (экономического) роста в Центральной и Южной Азии", - отметил Блинкен. Вашингтон "поддерживает продолжение Узбекистаном смелых реформ", добавил он.

Госсекретарь напомнил, что ранее США передали республике 3 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты "продолжат поддерживать Узбекистан" в борьбе с пандемией, заверил он.

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