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    США надеются на создание совместно с Турцией "зоны безопасности" в Сирии

    Американские власти хотят посмотреть и оценить, смогут ли они сотрудничать по созданию необходимой Турции зоны безопасности

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на совместную работу с турецким правительством по созданию "зоны безопасности" на северо-западе Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

    "Мы (находимся) в переговорах с турками и некоторыми силами на месте относительно того, как мы можем стабилизировать ситуацию и разрешить полноправные опасения Турции за свою безопасность", — цитирует агентство главу госдепартамента.

    По его словам, американские власти хотят посмотреть и оценить, смогут ли они сотрудничать по созданию необходимой Турции "зоны безопасности".

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