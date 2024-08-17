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США надеются на подписание соглашения о прекращении огня в Газе на следующей неделе

США надеются на подписание соглашения о прекращении огня в Газе на следующей неделе Американская сторона надеется, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к концу следующей недели.
Другие страны
17 августа 2024 г. 16:44
США надеются на подписание соглашения о прекращении огня в Газе на следующей неделе

Американская сторона надеется, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к концу следующей недели.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

По его информации, договоренности, которые были достигнуты в ходе последнего раунда консультаций в Дохе, смогли устранить почти все разногласия.

Как сообщил израильский чиновник, еврейское государство согласилось уменьшить число палестинских заключенных, на освобождение которых может быть наложено вето, в обмен на увеличение числа заложников, которые будут освобождаться еженедельно на первом этапе сделки.

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Версия на английском языке US hopeful for Gaza ceasefire agreement next week

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